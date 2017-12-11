З початку дії безвізу 355 тисяч українців скористалися умовами спрощеної системи

З початку дії безвізового режиму з країнами Європейського Союзу 355 тисяч українців скористалися умовами спрощеної системи. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Всього з початку дії безвізу з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби на кордоні оформили 355 тисяч громадян України, які подорожуючи скористалися перевагами спрощеної системи. При цьому більше 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч наших співвітчизників подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше українці перетинали кордони Польщі і Румунії ( 90 тис. і 65 тис. осіб відповідно). Порівняно з першими місяцями роботи безвізового режиму ажіотаж серед туристів затих. За літо 2017 року загальна кількість поїздок українців до ЄС збільшилася на 10%.

Нагадаємо, що безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом набрав чинності 11 червня. Однак безвіз не працює з Великою Британією, Ірландією, Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією.

За інформацією Держприкордонслужби, 157 пунктів пропуску оснащено сучасним біометричним обладнанням, зокрема 97 пунктів пропуску для контролю за відбитками пальців. Крім цього, українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу в 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску.