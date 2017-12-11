За день бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції в районі Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Відзначається, що найбільш неспокійно було на луганському та донецькому напрямках. Обстановка загострилася поблизу Травневого та Авдіївки.

"На луганському напрямку ворог близько двох годин з мінометів різних калібрів обстрілював оборонні укріплення сил АТО у Травневого, випустивши всього 40 мін. В цьому ж районі окупанти застосували 82-мм міномети поблизу Луганського, а озброєння БМП - неподалік Світлодарська. З гранатометів різних типів ворог вів вогонь по захисниках Зайцевого і Попасної, а з великокаліберних кулеметів турбував оборонців Новозванівки. На донецькому напрямку гаряче було в передмісті Авдіївки. Тут ворог з 82-мм мінометів і гранатометів бив по наших позиціях навколо Кам'янки і Опитного", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового.

Всього з початку доби було зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів, в чотирьох випадках українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь.