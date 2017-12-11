Захист Януковича планує наполягати на участі підзахисного в допиті свідків

Захист екс-президента Віктора Януковича має намір наполягати на участі підзахисного в допиті свідків у рамках справи про державну зраду. Про це в ефірі "112 Україна" сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Захист не міг піднести такого подарунка стороні звинувачення, як не взяти участь у цьому процесі. У той же час, оскільки суд досі і зараз відмовляється забезпечити участь Віктора Януковича, в тому числі і в допитах даних свідків, ми робимо висновок, що суд продовжує перебувати під тиском прокуратури та за час нашої відсутності ситуація в бік законності не змінилася. Раніше було припинено наше представництво клієнта у зв'язку з його заявою про те, що справа має виключно політичний і правовий характер. Заяву було обґрунтовано небажанням ДПУ, суду протягом 3 місяців залучати Віктора Януковича до участі у справі", - пояснив адвокат.

За словами Сердюка, Янукович особисто хотів виступити перед судом і відповісти під присягою на всі запитання, які йому задавали. Він також мав намір поставити питання свідкам, яких будуть допитувати, в тому числі і сьогодні.

"По порядку допиту, ми будемо повторно наполягати на забезпеченні його участі шляхом відеоконференції згідно з вимогами законодавства, щоб він мав можливість задати запитання та почути на них відповіді", - заявив представник захисту.

Раніше сьогодні адвоката і ще двох адвокатів Януковича суд повернув у процес у зв'язку з відповідною заявою екс-президента. У понеділок у суді будуть допитані Арсеній Яценюк та Арсен Аваков.

Нагадаємо, на засіданні в п'ятницю суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про допит низки високопоставлених чиновників і політиків в якості свідків. Так, серед тих, хто повинен з'явитися в суд, крім Авакова і Яценюка, є президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособництво в умисних діях, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України") і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособництво у веденні агресивної війни") КК України.