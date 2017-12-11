Жертвою можливої війни між НАБУ, САП і ГПУ буде вся країна, - Холодницький

Сполучені Штати і Держдеп зокрема підтримують антикорупційні органи, які діють в Україні, але "дуже незадоволені" ситуацією, що склалася між ГПУ, НАБУ і САП. Про це в інтерв'ю "1+1" заявив голова САП Назар Холодницький.

"Перший меседж, який ми почули в Держдепартаменті США - дослівно - "ми вас підтримуємо на 1000%". Друге - що всі конфлікти мають вирішуватися правовим шляхом", - зазначив він.

"Третє - якщо є злочинні дії в діях працівників прокуратури, вони повинні бути вивчені слідством і направлені до суду або - закрито провадження. Так само якщо прокурори САП або НАБУ вчинили якісь злочинні дії, повинні також нести відповідальність - за результатами об'єктивного і незалежного слідства", - заявив Холодницький.

На питання, чи буде "війна" в результаті протистояння між НАБУ, САП і ГПУ, Холодницький зауважив: "Якщо не буде рішення конфлікту, прогнозую, що буде війна, а жертвою, в результаті, стане вся країна".

"Якщо антикорупційні органи, які повинні працювати виключно в юридичній сфері, будуть "зніматися" з політичних мотивів, - це крах усієї політичної та антикорупційної реформи точно", - підсумував Холодницький.

Нагадаємо, в НАБУ заявили про зрив спецоперації з виявлення корупційних схем у міграційній службі після затримання співробітника бюро, який працював під прикриттям, при спробі дати хабар. У Генпрокуратурі відповіли заявою, що співробітники НАБУ не могли провокувати чиновника на дачу хабара.

Раніше стало відомо, що ГПУ провела обшук і повідомила про підозру "агенту Катерині". Раніше відео з її участю публікували в підтвердження причетності Розенблата та Полякова до "янтарному справі".

В діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тис. дол., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму 7,5 тис. дол. Цих депутатів підозрюють у одержанні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобуванням бурштину, в інтересах компанії-нерезидента.