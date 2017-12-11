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Журналістів просять вийти з судової зали, де розглянуть справу Саакашвілі

11 грудня, 2017 - 12:08
Фото Reuters

Журналістів, які очікують в Печерському райсуді на засідання у справі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, просять вийти з судової зали, щоб конвоїри змогли привести підозрюваного на засідання. Про це повідомляє Укрінформ.

Журналістів просять залишити також коридор, яким має бути конвойований Саакашвілі.

Очікується, що судове засідання розпочнеться о 12.00.

Обстановка навколо суду наразі спокійна.

Тут чергують близько тисячі правоохоронців, присутні також прихильники Саакашвілі.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали Саакашвілі 8 грудня у Києві. Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, сьогодні зранку Саакашвілі доставили до Печерського райсуду Києва.

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