Звіт про Смоленську катастрофу буде навесні, - Мацеревич

Звіт про обставини Смоленської катастрофи з'явиться навесні 2018 року. В ньому, зокрема, буде інформація про те, що попередня польська урядова комісія мала приховати результати експертизи, що в районі катастрофи Ту-154М сталися вибухи.

Про це в ефірі польського радіо Jedynka заявив глава міноборони Польщі Антоній Мацеревич, передає Укрінформ.

"Усе вказує на те, що рапорт буде написано і опубліковано навесні наступного року. Загалом вся доказова база вже є. Там дві чи три експертизи, які ще аналізуються, елементи яких ще перевіряються науковцями. Але основний матеріал вже є",- підкреслив Мацеревич.

Він зауважив, що у новому рапорті спростовуватимуться кілька ключових тез, які були в рапорті попередньої польської урядової комісії екс-глави МВС Єжи Міллера з розслідування причин катастрофи.

"Перша теза, що експерти комісії Міллера все самі перевірили на місці, здійснили усі експертизи, приїхавши туди 10 квітня ввечері. Це - неправда. У матеріалах, які залишилися після комісії Міллера, стверджується, що такі експертизи не робилися: експерти лише спостерігали за тим, що робили росіяни, а самі не проводили жодних експертиз", - підкреслив глава Міноборони РП.

Другою ключовою тезою попередньої комісії, як зазначив Мацеревич, було те, що пілоти літака знизилися занадто низько, коли вже пізно було набрати висоту.

"Це - неправда. Команду на відхід було віддано на відповідній висоті - 100 метрів, згідно з усіма процедурами", - заявив глава міноборони РП.

Він також назвав неправдивими твердження комісії Міллера і рапорту російської комісії про те, що колишній командувач Повітряними силами Польщі Анджей Бласік сам пілотував літак на фінальній стадії польоту.

"Не було генерала Бласіка в кабіні літака, про це немає жодного свідчення. У нас є запис, де в комісії Міллера дискутується це питання. З нього видно, що вони не були впевнені (у наявності Бласіка в кабіні) і намагалися різним чином сформулювати це так, щоб їх не можна було схопити за руку", - констатував Мацеревич.

Він також підкреслив, що брехливою є теза про те, що в літаку не було жодного вибуху. За його словами, члени комісії Міллера замовили експертизу сателітарних знімків з місця катастрофи в авторитетної компанії Smallgis. У її рапорті стверджувалося, що нібито йшлося про вибухи. Однак у комісії слово "вибухи" замінено на "пожежу".

"Ці люди брутально і беззастережно фальсифікують матеріал, експертизу, яку самі замовили, за яку заплатили і самі ж поставили під сумнів", - підкреслив Мацеревич.

В авіакатастрофі 10 квітня 2010 року на території Росії загинули усі 96 осіб, які перебували на борту польського урядового літака, зокрема тодішній президент РП Лєх Качинський.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила Смоленське слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще перед його зіткненням із землею.

Попередня польська урядова комісія, яка оприлюднила свій рапорт в 2011 році, основною причиною авіакатастрофи назвала помилки польських пілотів.