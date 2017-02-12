Анастасія Меркушина оновила власний персональний рекорд

В австрійському Гохфільцені цими днями проходить чемпіонат світу з біатлону. Сьогодні на головній біатлонній арені міста відбулася жіноча гонка переслідування. До цього заїзду серед українок кваліфікувалися Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Олена Підгрушна. Проте лише незадовго до старту гонки стало відомо, що капітан нашої жіночої команди не стартує в сьогоднішньому заїзді.

Анастасія Меркушина минулої гонки встановила своє найкраще досягнення в кар’єрі, замкнувши топ-10 в спринтерській гонці. Переслідування ж стало гарною нагодою покращити власне досягнення. Якщо ходом Меркушина не вражала, то стрільбу проводила виважено, чітко та швидко. На всіх чотирьох вогневих вона відстрілялася в залізний «нуль», що дозволило їй покращити результат на дві позиції і встановити новий персональний рекорд – 8-е місце в особистому заїзді. На жаль, через брак сил молода українка не змогла поборотися за місце в квітковій церемонії, але то й не дивно, адже обійти на трасі Кайсу Мякяряйнен чи Марі Дорен-Абер – завдання не з простих. Загалом відставання від переможниці – німкені Лаури Дальмаєр – склало 48 секунд. Сама ж Лаура схибила лише один раз і покращила свій результат, піднявшись із другої сходинки на першу. Другою феєрично фінішувала білоруська біатлоністка Дар’я Домрачева. Титулована білоруска, котра нещодавно народила дитину та по факту пропустила майже два сезони, просто блискуче здійснила камбек та відіграла 25 позицій у порівнянні з попередньою гонкою. Трійку призерів замкнула Габріела Коукалова. Чеська біатлоністка настріляла три кола штрафу та опустилася з першої позиції на третю. За ходом останнього кола Коукалова так і не змогла відіграти 5 секунд відставання від Дар’ї Домрачевої.

Щодо іншої українки Юлії Джими, то в гонці переслідування наша співвітчизниця продемонструвала нестабільність у стрільбі. Якщо перші два вогневі рубежі з позиції лежачи Юлія провела бездоганно, то головний збій трапився на стійці, де сумарно вона заробила чотири штрафні кола. Першу половину гонки Юлія провела на межі потрапляння до десятки кращих разом із Меркушиною, однак у другій половині заїзду вона змогла зачепитися лише за 23-ю позицію, тим самим погіршивши свій результат на одну позицію (на старт гонки вона виходила 22-ю).

Таким чином, у загальному заліку Юлія Джима йде одинадцятою, відстаючи від чеської біатлоністки Єви Пускарчикової трохи більше, ніж на 50 очок. До топ 30 загального заліку входить і капітан жіночої команди Олена Підгрушна (27-а позиція). Трохи нижче йде Анастасія Меркушина, посідаючи 37-е місце.

Богдан Проскуров