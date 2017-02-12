Британія фіксує нову хвилю кібератак та фейків із Росії

Російська Федерація посилила кібератаки з метою викрадення даних у сфері оборони та закордонної політики з урядових установ у Британії.

Про це в інтерв’ю газеті The Sunday Times заявив новий глава Центру національної кібербезпеки (NCSC) Великої Британії Кіаран Мартін.

«Британія зіштовхується з 60 кібератаками щомісяця, включаючи спроби профінансованих Росією хакерів украсти дані у сфері оборони та закордонних справ з урядових установ», - заявив Мартін.

За його словами, Росія загалом збільшила свою агресію в кіберпросторі. Зокрема, глава NCSC відзначив зростання кількості кібератак на «незахищені цілі», а саме місцеві ради, благодійні установи та університети, де хакери намагаються дістати персональні дані або наукові розробки.

Стурбованість Британії також викликає зростання кремлівської пропаганди за рахунок збільшення кількості російських медіа, що поширюють «фейкові» новини.

Новий глава NCSC також анонсував відкриття королевою Великої Британії нового кіберцентру в вівторок, 14 лютого.

Раніше повідомлялося, що у школах Англії з'являться уроки кібербезпеки, на яких шукатимуть потенційних експертів для захисту держави від хакерських атак.

Як наголошують у британському уряді, загроза зламу інтернет-систем із злочинним наміром або в інтересах іноземних держав стоїть в одному ряду з тероризмом, шпигунством і зброєю масового ураження.