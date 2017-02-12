Британія може розділити ЄС під час переговорів щодо Brexit, - Юнкер

Велика Британія може розділити 27 членів Європейського Союзу в ході переговорів про вихід з ЄС, роблячи кожній країні різні обіцянки.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю Deutschlandfunk.

"Інші 27 країн поки не знають, але британці дуже добре знають, як вони зможуть впоратися з цією проблемою. Вони можуть пообіцяти країні А одне, країні Б – друге, а країні В – третє, і в кінці ми побачимо, що немає єдиного європейського фронту", - сказав Юнкер.

Він зазначив, що поки Британія знаходиться у складі ЄС, Європейська комісія відповідає за укладання торговельних угод.

"На тлі виходу Британії і обрання Трампа всі кажуть: зараз великий шанс для Європи. Зараз саме час об'єднатися і діяти спільно. Я б хотів, щоб так і було, але чи станеться це? У мене є деякі сумніви. Тому що британці без особливих зусиль можуть розділити 27 держав-членів", - сказав Юнкер.

Юнкер, який наступного тижня прийматиме віце-президента США Майка Пенса в Брюсселі, зазначив , що протекціоністська торгова політика адміністрації Трамп дасть можливість для ЄС створювати нові торгові союзи.

"Це буде зміна, яку ми повинні використати. І ми не повинні дозволяти британцям проводити зараз торговельні угоди з іншими країнами, тому що їм не дозволено цього робити", - додав він.