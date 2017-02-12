Eurostat назвав мінімальні зарплати в Європі

Від 1 січня 2017 року в 22 країнах ЄС було встановлено мінімальну місячну зарплату, повідомила статистична служба Євросоюзу Eurostat, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у Латвії і Литві мінімальна зарплата наразі становить 380 євро на місяць.

Менше вона тільки у Болгарії (235 євро) та Румунії (275 євро).

500 євро мінімалка не перевищує також у Чехії (407 євро), Угорщині (412 євро), Хорватії (433 євро), Словаччині (435 євро), Польщі (453 еврo) і Естонії (470 еврo).

Найвища в ЄС мінімальна зарплата — у Люксембурзі (1999 євро), Ірландії (1563 євро), Нідерландах (1552 євро), Бельгії (1532 р євро) і Німеччині (1498 еврo).

Найвища мінімальна місячна зарплата в ЄС у дев'ять разів перевищує найнижчу, а якщо відкинути відмінності в рівні цін у різних країнах, це співвідношення становить 1:3. Тобто в Болгарії це 501 стандарт паритету купівельної спроможності (СПКС), в Люксембурзі — 1659 СПКС.

Цей показник в Латвії — 553 СПКС — теж третій найменший в ЄС. У Литві він становить 625 СПКС, в Естонії — 645 СПКС.

Порівняно з 2008 роком мінімальна зарплата найбільше зросла в Болгарії (+ 109%), Румунії (+ 99%), Словаччини (+ 80%). В Естонії приріст склав 69%, в Латвії — 65%, в Литві — 64%. Єдина країна, де мінімальна зарплата за цей період знизилася, — Греція (-14%).

Мінімальна зарплата перевищує 60% від середніх доходів тільки в трьох країнах ЄС: Португалії (64%), Франції та Словенії (по 62%). У Латвії та Литві цей показник становить 52%, в Естонії — 40%.

В Австрії, Данії, Італії, Фінляндії, Швеції та на Кіпрі держава не встановлює мінімальну зарплату.

Нагадаємо, 1 січня 2017 року, набув чинності відповідний законопроект №5130 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України". Згідно з ним, мінімальна заробітна плата підвищилася до 3200 гривень.