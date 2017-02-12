Фарерські острови проведуть референдум щодо нової конституції

Фарерські острови проведуть референдум у 2018 році щодо нової конституції, яка дасть автономній території право на самовизначення.

Про це повідомляє The Local.

Фарерські острови, на яких проживають 48 тисяч людей, - це група островів на півночі Атлантичного океану між Шотландією, Норвегією та Ісландією. Вони є автономним районом Королівства Данії з 1948 року та мають контроль над усією владою, окрім оборони та міжнародних справ.

"Конституція Фарер буде визначати нашу ідентичність як нації і наші основні права та обов'язки, в тому числі і наше право на самовизначення", - заявив прем'єр-міністр острова Аксель Йоханнес.

Нова Конституція також вимагатиме, щоб "із жителями Фарер проводилися консультації на референдумі щодо питань, пов'язаних з подальшою незалежністю чи подальшою інтеграцією з Данією".

Те ж саме стосуватиметься членства в міжнародних організаціях, таких як Європейський Союз. Референдум відбудеться 25 квітня 2018 року.

Фарерські острови сильно залежать від рибного господарства, на частку якого припадає 95 відсотків експорту, і отримують щорічно 650 млн. крон (68 млн євро) субсидій з Данії.