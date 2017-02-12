Французький диригент меморіальним твором вшанував пам’ять Василя Сліпака

Твір у пам'ять про загиблого в АТО оперного співака Василя Сліпака пролунав у Національній філармонії. Світову прем'єру виконали музиканти Київського камерного оркестру під керівництвом французького диригента, друга Сліпака, Ніколя Кроса.

Про це повідомляє "5 канал".

"Твір "Остання кавалькада" французький композитор П'єр Тійуа написав у пам'ять про Василя Сліпака. Про це його попросив друг Василя, диригент Ніколя Крос. Київський камерний оркестр під керівництвом Кроса виконує цей твір вперше, спеціально для українського глядача. З Василем Сліпаком Ніколя Крос був знайомий понад вісім років. Разом вони відіграли більше десятка концертів. Планували спільні проекти. Але сьогодні Крос виконує меморіальну композицію – у пам'ять про загиблого товариша", - йдеться у публікації.

Крос згадує: "Він не говорив про це зі мною та з іншими паризькими музикантами. Він ніби розділив своє життя на два. В одному Василь – оперний співак. Зі мною він розмовляв лише про музику чи наших спільних знайомих. І я вважав, що буде не зовсім доречно розпитувати його про погляди. Але у Василя були друзі, які бачили його й іншим. Він вів з ними напружені дискусії, адже вони вмовляли його не їхати".

"Остання кавалькада" у деяких уривках справді імітує звуки війни. Зокрема, литаври вриваються в мелодію, мов артилерійські залпи.

Нагадаємо, соліст Паризької опери, доброволець із позивним "Міф" Василь Сліпак загинув на фронті 29 червня 2016 року. Разом із бойовими побратимами він відбивав атаку терористів на селище Луганське. У нього влучила куля снайпера. Вже наступного дня з Василем попрощалися у Дніпрі. Опісля тіло співака доправили до Львова, де поховали на Личаківському кладовищі. Попрощатися з героєм прийшли тисячі людей.