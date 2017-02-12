Глава Центру кібербезпеки Британії: Росія нарощує кібератаки

Британські спецслужби фіксують зростання числа кібератак на урядові установи з метою викрадення секретної інформації, в першу чергу в галузі оборони і зовнішньої політики.

Про це заявив голова Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) Кіарон Мартін в інтерв'ю газеті Sunday Times.

Останнім часом кожен місяць в Британії фіксується близько 60 великих кібератак. За словами Мартіна, за більшою частиною цих атак стоять хакери, спонсоровані російською владою, але чималу загрозу становить і Китай.

Мартін також відзначив "поступові зміни" в кіберагресії Росії проти Заходу, а також збільшення кількості атак по "м'яким цілям", таким як місцеві ради та благодійні фонди для крадіжки особистих даних, і вузи, для викрадення наукових секретв.

Мартін висловив упевненість в тому, що принаймні частина таких кібератак координується з Кремля, який таким чином хоче зміцнити свій вплив на Заході.

"За останні два роки агресія Росії в кіберпросторі якісно змінилася. В рамках цих змін ми бачили серію атак на політичні органи влади, партії, парламентські організації - все це широко відомо, в тому числі й нашим зарубіжним партнерам", - сказав він.

Видання зазначає, що у вівторок, 14 лютого, королева Великої Британії Єлизавета ІІ відкриє новий кіберцентр NCSC.