Кандидатуру Зозулі запропонували у виконком ФФУ

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував кандидатуру форварда Бетіса Романа Зозулі у виконком ФФУ в якості офіційного представника діючих гравців.

Як повідомив функціонер у своєму Facebook, зараз ФФУ докладає максимальні зусилля, щоб забезпечити гравця збірної України ігровою практикою, і він радий, що Федерація футболу Іспанії, ФІФА та УЄФА поділяють занепокоєння з приводу ситуації, що склалася.

"Всі ми впевнені, що футболіст, який є патріотом своєї країни, не повинен страждати через свою громадянську позицію. Адже позафутбольна діяльність Романа – це привід для національної гордості. Зозуля завжди виявляв свою громадянську свідомість", - написав Павелко.

У зв'язку з цим, президент ФФУ має намір рекомендувати кандидатуру Зозулі у виконком організації та висловив впевненість, що вона буде підтримана на конгресі в квітні. Таким чином, Зозуля замінить у виконкомі Анатолія Тимощука, який напередодні оголосив про завершення кар'єри.

"Всі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю в виконком Федерації футболу України.

Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ у квітні. Зозуля отримає у виконкомі статус офіційного представника діючих гравців, замінивши таким чином Анатолія Тимощука, який прийняв рішення завершити ігрову кар'єру", - зазначив Павелко.