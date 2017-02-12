КНДР здійснила запуск балістичної ракети

Північна Корея, ймовірно, запустила балістичну ракету.

Про це з посиланням на південнокорейських військових повідомляє агенство Yonhap.

Тип ракети не був визначений, але відомо, що пуск відбувся близько 7:55 за місцевим часом в Північній провінції Пхенан.

Як пише CNN, цей запуск став першим після того, як Дональд Трамп став президентом США. В Держдепартаменті повідомили, що стежать за розвитком ситуації.

"Ми в курсі повідомлень і уважно стежмо за розвитком ситуації", - заявив представник відомства.

Нагадаємо, 8 січня КНДР заявила, що готова до випробування міжконтинентальної балістичної ракети у будь-який час і в будь-якому місці.

9 січня тодішній міністр оборони США Ештон Картер заявив, що Сполучені Штати готові збити ракету Північної Кореї у разі її запуску або випробування.

В лютому нинішній Міністр оборони Джеймс Меттіс попередив про те, що будь-яке використання ядерної зброї Північною Кореєю проти Сполучених Штатів або їх союзників призведе до ефективної та нищівної відповіді.

Минулого року КНДР здійснила вісім спроб тестового запуску балістичних ракет середньої дальності, лише один запуск був успішним.

Восени 2016 року Рада безпеки ООН запровадила нові санкції проти Північної Кореї.