Командувач ВПС Литви звільнений за намір відремонтувати вертольоти в РФ

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс ухвалив рішення звільнити командувача Військово-повітряними силами країни, полковника Аудронюса Навіцкаса через наміри того ремонтувати військові вертольоти в Росії.

Про це пише Delfi.

Відповідне рішення було ухвалене міністром після завершення службового розслідування, на початку якого командувача ВПС відсторонили від виконання обов’язків кілька місяців тому.

Відтак, рішенням міністра полковник внесений у тимчасовий резерв персоналу литовської армії, йому загрожує відправлення в запас.

Тепер, за законом, якщо протягом двох місяців йому не буде запропоновано посаду в армії, яка б відповідала його кваліфікації та званню Навіцкас буде відправлений у запас.

Видання нагадує, що міністерство оборони Литви з листопада минулого року розслідувало наміри ремонтувати в Росії два військові вертольоти, призначених для пошуку і порятунку.

"Наявні матеріали свідчать, що рішення про ремонт вертольотів і виділення для цього коштів було прийнято з умовою, що ремонт не буде проводитися на території Росії або у постачальників цієї країни.

Полковник Навіцкас, перебуваючи на вищій посаді ВПС, не забезпечив реалізації політичної установки, висловленій на засіданні Ради з оборонних ресурсів Міноборони від 9 лютого 2016 року – не ремонтувати військові вертольоти в Росії.

Національна безпека не узгоджується з вільним трактуванням політичних установок", – наголосив міністр оборони Каробліс, обґрунтовуючи рішення.

Видання нагадує, що "зелене світло" ремонту вертольотів "Мі-8Т"в Росії минулого року дала комісія з конкурсних закупівель на чолі з представником міністерства оборони, головного командувача ВПС і глави Департаменту озброєнь і систем управління Міноборони. Процес було зупинено у листопаді.

Як стверджував МЗС Литви, ремонт вертольотів у Росії пішов би врозріз з рішеннями Євросоюзу (ЄС) про санкції проти Москви і з зовнішньою політикою Литви.