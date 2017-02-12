На 91-му році життя померла найстаріша бігунка України Кокіна

На 91-му році життя померла відома українська легкоатлетка-ветеран Владилена Кокіна. Про це йдеться на офіційному сайті ФЛАУ.

Згідно з повідомленням, її серце зупинилося 10 лютого.

Поховають спортсменку завтра, 13 лютого, в її рідному місті Жовті Води (Дніпропетровська обл.).

Зазначимо, Владилена Кокіна прийшла у спорт, коли їй було 58 років. Професійно легкою атлетикою вона не займалася. Довгий час Кокіна пропрацювала лікарем-педіатром. На бігову доріжку мешканка міста Жовті Води встала, щоб впоратися з численними хворобами.

За свою кар'єру Кокіна взяла участь у понад 500 забігах. У 72 роки бігунка вперше побила рекорд України серед жінок-ветеранів. Національні досягнення на дистанціях від 60 до 10 тис. м легкоатлетка-ветеран у своїх вікових категоріях оновлювала понад 50 разів. Крім того, спортсменка була володаркою світового рекорду в бігу на 10 км у віковій групі 85-89 років – 86 хвилин 15,07 сек.

Напередодні свого 89-річчя Кокіна взяла участь у Білоцерківському марафоні, де дистанцію в 10 верст подолала за 1 годину 50 хвилин 09 секунд. У вересні 2016 р. Владилена Кокіна бігла в Дніпровському марафоні. Через три тижні після тих стартів їй виповнилося 90 років.