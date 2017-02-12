На Дніпропетровщині спалили машину редактора місцевого сайту

У Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області в ніч на неділю невідомі підпалили автомобіль головного редактора місцевого сайту 5692.com.ua і газети "Місто 5692" Сергія Гузя.

Як повідомляє 5692.com.ua, першими пожежу помітили сусіди, вони ж і допомогли її гасити. Слідчо-оперативна група, що приїхала на місце, встановила сліди навмисного підпалу автомобіля.

Підпал стався близько 4 години ранку. Автомобіль загорівся відразу в декількох місцях.

"Судячи зі слідів, невідомий (або невідомі) кинули на багажник пластикову пляшку з запальною сумішшю, а вже звідти вогонь став поширюватися по всьому автомобілю", - пише видання.

За фактом підпалу розпочато розслідування.

Сам Гузь пов'язує підпал зі своєю професійною діяльністю.

"Я не сумніваюся, що автомобіль спалили через нашу чесну і професійну роботу. Деяким впливовим людям в місті не подобалося те, як ми висвітлюємо події в Кам'янському", - заявив він.

"В останні тижні на редакцію чинився тиск, щоб не допустити виходу нової газети "Місто 5692", зупинити розслідування, які проводить редакція. Кілька днів тому у мене цікавилися, чи не сталося чого з моїм автомобілем. Думаю, що і наші останні публікації про те, як за допомогою маніпуляцій намагаються відкликати з міськради деяких депутатів - також не всім сподобалися", - додав Гузь.