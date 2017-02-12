На кінофестивалі Берлінале показали фільм про Сенцова

На Берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Процес" про незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцової. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"На Берлінале-2017 пройшла прем'єра фільму "Процес" про Олега Сенцової і флешмоб Європейської кіноакадемії з вимогою звільнити Сенцова", - написав він.

За словами посла, в залі був повний аншлаг. На прем'єру прийшли члени журі фестивалю, депутати Бундестагу, дипломати.

#Berlinale2017 Повний аншлаг на прем'єрі фільму "Процес" про Олега Сенцова за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів pic.twitter.com/I2p2YKEXxL — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 лютого 2017 р.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова, пише DW.com.

Голова академії Агнешка Холланд на кінофестивалі Берлінале назвала сімферопольського документаліста жертвою політичного переслідування.

Раніше в цей день в рамках програми спецпоказів Berlinale Special був представлений документальний фільм-розслідування російського режисера Аскольда Курова "Процес" про суд над Сенцової.

"Слідству було вигідно "призначити" Сенцова керівником терористичної організації з двох причин. По-перше, з'явилася гучна справа, яка добре доповнювала пропагандистські міфи, що наповнювали в той час всі ефіри російського телебачення. По-друге, вони нейтралізували самого Олега, який під час анексії Криму був важливим цивільним активістом, - сказав режисер в інтерв'ю DW. - Таким чином, російська держава дала зрозуміти і іншим незгодним кримчанам, якими методами вона готова боротися з ними".

У 2016 році на кінофестивалі пройшла акція на підтримку Сенцова, яку організували міжнародна правозахисна організація Amnesty International, Німецька та Європейська кіноакадемії. У 2015 і 2014 роках Академія мистецтв в Берліні виступала з протестом проти арешту Сенцова.