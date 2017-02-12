Порошенко обговорив з президентом Словенії необхідність продовження сакцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко обговорив з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором ситуацію на Донбасі і необхідність продовження сакцій проти РФ. Про це повідомляє прес-служба Глави української держави.

“Дякую за сильну та надійну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, за тверду позицію в питанні забезпечення європейської єдності, включно з санкціями, а також за чітку позицію щодо незаконної анексії Криму”, - заявив Порошенко.

За даними прес-служби глава української держави детально поінформував Пахору про останнє загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ.

"Було відзначено, що для досягнення прогресу у переговорному процесі щодо політичного врегулювання мають бути виконані першочергові безпекові елементи Мінських домовленостей, передусім, повне і остаточне припинення вогню та відведення важких озброєнь", - йдеться у повідомленні.

Крім того сторони обговорили важливість збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно порушеного суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим.