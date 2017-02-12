Прем'єра Іспанії Маріано Рахоя вчетверте переобрали лідером Народної партії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой був переобраний на посаду голови консервативної Народної партії на четвертий термін.

Про це повідомляє Associated Press.

61-річний Рахой на безальтернативній основі отримав 95% голосів на з'їзді партії в Мадриді. Рахой подякував членам партії: "це велика честь, тому що я провів все своє життя в цій партії".

Рахоя підтримує більшість керівництва партії, в тому числі Марія Долорес де Коспедаль, міністр оборони Іспанії, і друга людина в партії.

Рахой очолює іспанський уряд з 2011 року, коли він прийшов до влади в період важкого економічного спаду.

У жовтні миинулого року Рахой очолив уряд меншості, коли отримав підтримку від інших партій, які домовилися про вихід з політичного глухого кута, що тривав майже 10 місяців.