Штайнмаєр обраний новим президентом Німеччини

Соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер став 12-м президентом ФРН, не залишивши жодних шансів чотирьом іншим кандидатам.

Президента обирали Федеральні збори у складі 1260 осіб, і Штайнмаєр переміг у першому ж турі, отримавши 931 голос.

61-річного Штайнмаєра висунула кандидатом у президенти його Соціал-демократична партія. Під час голосування колишнього главу МЗС також підтримали Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз.

Загалом у виборах брали участь п’ять кандидатів.

Вибори пройшли в один тур. Теоретично можуть бути 3 тури. Перемога Штайнмаєра, який був єдиним кандидатом від трьох партій, що входять у правлячу коаліцію - Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – була фактично гарантована спочатку. Політик користується великою популярністю не тільки у колег, але і в народі, кілька років поспіль очолює рейтинг найбільш популярних політиків ФРН (і обганяючи, в тому числі, і канцлера Ангелу Меркель).

Франк-Вальтер Штайнмаєр прийшов до бундестагу в неділю з дружиною Ельке Бюденбендер (для якої в 2010 році став донором при операції з пересадки нирки), дочкою і мамою.

Політик народився в 1956 році в Детмольді (земля Північний Рейн-Вестфалія) в робітничій сім'ї. Отримав освіту в сфері юриспруденції та політичних наук. Був конкурентом Ангели Меркель в 2009 році в боротьбі за посаду канцлера. З 2005 року був міністром закордонних справ, потім віце-канцлером, головою фракції СДПН у бундестазі і знову міністром. 21 лютого 2014 року Штайнмайер став одним з гарантів при підписанні Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні між Віктором Януковичем та лідерами опозиції, яке згодом провалилося. Пізніше відіграв дуже активну роль у рамках "Нормандського формату".

Президент ФРН обирається на 5 років. Ця посада є в країні швидше репрезентативною. Реальна влада перебуває в руках канцлера.

Офіційно переможець голосування вважається президентом з того моменту, як він погодився з результатами виборів. Інавгурація нового глави держави запланована на 19 березня.

Перший виступ новообраного Глави Німецької держави перед Фелеральними зборами pic.twitter.com/Bp8Gf9rUex — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 12 лютого 2017 р.

Нагадаємо, у липні 2016 року федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на другий термін.

76-річний Гаук обіймав посаду президента ФРН з 2012 року, термін його повноважень становив п'ять років з можливістю повторного обрання.