Швейцарія спростила правила отримання громадянства для молодих іммігрантів

Швейцарці у неділю на референдумі схвалили пропозицію уряду про спрощення процедури отримання громадянства для іммігрантів у третьому поколінні.

Про це повідомляє Swiss Info.

Майже остаточні результати показують, що більшість виборців і кантонів затвердили реформу. За попередніми даними, на користь змін проголосували близько 60% виборців. Парламент у вересні минулого року погодив поправки до Конституції.

Реформа передбачає, що заявники віком від 9 до 25 років мають надіслати офіційний запит для отримання громадянства у федеральний уряд, але їм тепер не доведеться проходити трудомісткі і дорогі тести у місцевих органах влади.

За нинішнім законодавством народження у Швейцарії не гарантує громадянства і нерезиденти, як правило, повинні були чекати 12 років перед подачею заяви.

За новими пропозиціями кандидати повинні мати принаймні п'ять років регулярного навчання в Швейцарії і чинний дозвіл на проживання.

Запитина спрощене отримання громадянства також враховують сукупність умов для батьків, бабусь і дідусів так званих іммігрантів третього покоління.

Проти спрощення системи надання громадянства виступила швейцарська Народна партія, відома своєю націоналістичною політикою, яка попереджала про можливість "ісламізації країни".

Всі інші великі партії, а також уряд рекомендували схвалити це рішення.