Трамп і Абе засудили запуск ракети КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав останній запуск ракети Північною Кореєю "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп запевнив Японію в "стопроцентній" підтримці.

Про це повідомляє AP.

Абе і Трамп зробили спільну заяву ввечері після повідомлення про запуск балістичної ракети Північною Кореєю, який став першим подібним випробуванням в цьому році.

У маєтку Трампа Абе прочитав коротку заяву, в якій він закликав КНДР повністю дотримуватися відповідних резолюцій Ради безпеки ООН.

За його словами, Трамп запевнив його в підтримці США і що його присутність доводить його рішучість.

Трамп виступив після Абе з ще меншою кількістю слів.

"Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, і в повній мірі знали, що Сполучені Штати Америки підтримують Японію, свого союзника, на 100 відсотків", заявив він.

Раніше південнокорейські військові повідомили, що о 7:55 за місцевим часом в північній провінції Пхенан був здійснений пуск балістичної ракети. Цей запуск став першим після того, як Дональд Трамп став президентом США.