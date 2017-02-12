У Білорусі почав діяти безвізовий режим для всіх країн ЄС та США

12 лютого набув чинності указ президент Білорусі Олександр Лукашенко про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду для громадян 80 держав, серед яких США та країни ЄС, на термін не більше 5 діб.

Про це повідомляє МЗС Білорусі у Twitter

Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави.

Для в'їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший документ, який його заміняє, для виїзду за кордон, грошові кошти із розрахунку не менше 25 євро на особу, медичний страховий поліс на суму не менше 10 тисяч євро, що діє в Білорусі.

Встановлений порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають в Білорусь авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії. Указ також не поширюється на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки.

Нагадаємо, 1 лютого директор ФСБ Росії розпорядився встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю. У документах наголошується, що прикордонна зона запроваджується "для створення необхідних умов охорони державного кордону РФ".

Цей крок став відповіддю на введення Мінськом безвізового режиму строком ндля громадян ЄС і США.

У МЗС Білорусі заявили, що встановлення Росією прикордонної зони з Білоруссю відбулося без попереднього повідомлення Мінська.

3 лютого президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нинішня криза у відносинах з Росією пов'язана з побоюваннями Москви щодо зміни зовнішнього курсу Білорусі.