У Гамбурзі через невідомий газ евакуювали аеропорт

У неділю пожежники через невідомий газ змушені були евакуювати Гамбурзький аеропорт.

Про це повідомляє Hamburger Morgenpost.

За попередніми даними, 50 людей постраждали.

Тривогу підняли кілька людей, який подзвонили в поліцію і повідомили про дивний запах, що ускладнював дихання і подразнював очі. Газ, очевидно, йшов із системи кондиціонування.

Оперативно відреагувала швидка допомога, надіславши до аеропорту кілька карет. Спочатку було вирішено евакуювати лише частину аеропорту, однак потім поширили евакуацію пасажирів та працівників на весь комплекс.

З 12:20 (13:20 за київським часом) зупинено будь-яке авіасполучення.