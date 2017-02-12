У Греції евакуювали близько 72 тис. жителів для знешкодження бомби часів Другої світової

У другому за величиною місті Греції Салоніках евакуювали тисячі жителів для того, щоб дозволити експертам знешкодити бомбу часів Другої світової війни, повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, бомба важить 250 кг, її виявили на глибині близько 5 м під землею під час земляних робіт на автозаправній станції на минулого тижня.

До 72 тис. жителів, що проживають у радіусі 2 км, звернулися з проханням залишити свої будинки. Автобуси забирали жителів з тренажерних залів, стадіонів та кафе.

При цьому наголошується, що біженців та мігрантів, які проживають у таборі на занедбаному заводі, також буде евакуйовано: їх відвезуть до музею в Салоніках.

Піротехніки намагатимуться знешкодити бомбу на місці.

"Ми абсолютно готові. Я закликаю наших співгромадян зберігати спокій. Там немає ніяких підстав для паніки, немає ніякої небезпеки. Вжито заходів щодо безпеки жителів ", - сказав губернатор області Апостолос Тзітзікостас.

За його словами, знешкодження бомби повинно тривати не більш ніж шість годин.