У Лондоні викрали книги Коперника, Галілея і да Вінчі вартістю 2 млн фунтів

Антикварні книги на суму більше 2 мільйонів фунтів стерлінгів були вкрадені в західному Лондоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зловмисники вкрали більш ніж 160 книг, багато із яких датуються XV і XVI століттям, зі сховища поблизу аеропорту Хітроу. Викрадення сталося між 29 і 30 січня, але відомо про нього стало тільки зараз.

Крадії зламали систему захисту і пробралися через дах на склад. Відомо, що троє грабіжників просвердлили отвори у вікнах із посиленого скловолокна і на 12-метрових мотузках спустилися в обладнане датчиками руху сховище, де книги очікували відвантаження і відправлення на виставку в США.

Серед вкрадених книг була робота Миколи Коперника 1543 року "Про обертання небесних сфер", книги Галілео Галілея, Ісаака Ньютона, Леонардо да Вінчі, а також видання 1569 року "Божественної комедії" Аліг'єрі Данте.

На думку експертів, книги були вкрадені під замовлення певного колекціонера, оскільки "їх неможливо буде продати нікому з сумлінних дилерів або аукціонних будинків".