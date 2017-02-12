У Львові біля приміського вокзалу стався вибух

У неділю, 12 лютого, у Львові в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Городоцькій прогримів вибух, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

"Сьогодні, 12 лютого, орієнтовно о 9.00 год у дворі на вул. Городоцькій, 173 стався вибух предмета, схожого на гранату", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Франківської районної адміністрації Тараса Гниди, попередньо з'ясували, що гранату викинули у двір із вікна, унаслідок чого і відбувся вибух.

Як зазначається, ніхто не постраждав, проте місцева мешканка написала на сторінці пабліку Варта-1, що вибуховою хвилею було знищено її вікно.

Депутат Львіської міськради та активіст Ігор Зінкович уточнив, що до одного з мешканців будинку завітав товариш, із яким вони розпивали алкогольні напої, а коли посварилися, гість взяв гранату, вийшов на подвір'я і підірвав.

Як з‘ясували правоохоронці, гранату кинув 54-річний раніше судимий місцевий житель, який мешкає на четвертому поверсі даного будинку. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з приятелем стояв на сходовій клітці будинку і, зі слів товариша, скаржився на невдоволеність від життя. Після чого пішов до свого помешкання взяв гранату і кинув її на подвір’я.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час з ним працюють слідчі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї,- карається позбавленням волі на строк до семи років).