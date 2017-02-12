У Львові представили портрети бійців АТО, "вживлені" у середньовічну експозицію

Вчора, 11 лютого, у палаці Потоцьких відкрилася виставка фоторобіт Вікторії Ясінської "Портрет солдата". Ця виставка уже вдруге презентується у Львові (раніше вона виставлялася у Історичному музеї). Проте другий її показа набув нового осмислення і сенсу. Адже портрети новітніх Героїв України виставляються поміж постійно діючої картинної експозиції, а це твори художників ХVI-XVIII століття.

В експозиції представлено 40 світлин, з яких на відвідувачів споглядають бійці АТО. Знизу в підписах подані цитати воїнів у яких відображені їхні думки, мотиви, переживання та військовий досвід. На жаль, декілька героїв уже немає серед живих.

"Портрет солдата" – це фотографії чоловіків, котрі добровольцями або за призовом брали участь у військових діях на сході країни. Протягом останнього року авторка записувала історії війни з вуст її учасників. Це спроба познайомити суспільство з людьми, які не залишилися байдужими до подій на сході і ризикували своїм життям, керуючись власними переконаннями", - зазначають організатори виставки.

Сама авторка - журналістка та фотограф з Маріуполя. Працювати над проектом почала із липня 2014 року. Вперше з ініціативи вотонтерів виставка була представлена в Америці влітку 2015 року. Після цього було прийнято рішення, що її мають побачити і в Україні. За весь цей час, експозицію вже побачили в багатьох містах не тільки України, а й за кордоном. Крім того не оминає вона і маленькі українські міста та села, звідки походять герої, зображені на світлинах.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів