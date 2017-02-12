У неділю бойовики обстріляли сили АТО 33 рази, обійшлося без втрат

У неділю станом на 18:00 у зоні проведення АТО зафіксовано 33 обстріли з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, бойовики знову обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку - з мінометів, також по позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляно Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське, по Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці стріляли снайпери.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Павлопіль та Красногорівку з 82-мм мінометів, з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Новогригорівці – БМП.

На Луганському напрямку з гранатометів бойовики обстріляли Новоолександрівку.