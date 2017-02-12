У Німеччині пройшли протести проти депортації афганських біженців

У Німеччині кілька тисяч людей протестували проти примусового повернення афганських біженців, яким було відмовлено у наданні притулку.

Як повідомляє DW, протести проходили по всій країні, однак найбільші з них відбулися в Берліні, Дюссельдорфі та Гамбурзі, де на вулиці вийшли приблизно по дві тисячі демонстрантів.

Учасники протестів переконані, що депортація несе загрозу життю афганським біженцям. Активісти закликали міністра внутрішніх справ ФРН ініціювати загальнонаціональне припинення примусового повернення біженців до Афганістану.

За підрахунками організаторів протестів, близько 12 тис. біженців отримали наказ покинути Німеччину і повернутися до Афганістану.