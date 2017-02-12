У передмісті Парижа тривають протести, поліція застосувала сльозогінний газ

Поліція застосувала сльозогінний газ під час сутичок в передмістях Парижа, де демонстранти протестували проти застосування поліцейськими надмірної сили проти молодого чорношкірого чоловіка.

Про це повідомляє AFP.

Близько 2000 протестувальників у комуні Бобіньї несли в руках плакати з написами "поліція - ґвалтівники" і "поліцейські вбивають невинних людей".

Демонстранти підпалили кілька автомобілів і кидали в поліцейських димові шашки. Поліція у відповідь застосувала гумові кулі і сльозогінний газ.

Clashes at French protest over alleged police rape https://t.co/jQ7n0x7DBH pic.twitter.com/PEA9oYnZk6 — AFP news agency (@AFP) 12 лютого 2017 р.

"Кілька сотень агресивно налаштованих і дуже мобільних людей вчинили різні акти насильства і збитків", - сказали в префектурі Паризької поліції.

Демонстранти вимагали від влади покарання для чотирьох поліцейських, які 2 лютого затримали 22-річного чорношкірого чоловіка для перевірки документів в паризькому передмісті Оне-су-Ба. Молодий чоловік, який зараз перебуває в лікарні, стверджує, що правоохоронці жорстоко зґвалтували його з використанням поліцейської палиці.

Демонстрація закінчилася ввечері, після того, як поліція застосувала сльозогінний газ.

Після інциденту в декількох передмістях Парижа також відбулися масові заворушення. Одному з поліцейських пред'явлено звинувачення в зґвалтуванні, трьом іншим - в нападі на людину.