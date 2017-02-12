У школах Англії з'являться уроки кібербезпеки

Англійським школярам запропонують відвідувати уроки кібербезпеки, щоб знайти серед них потенційних експертів для захисту держави від хакерських атак, повідомляє ВВС.

Уряд країни заявив, що таким чином має намір вже зараз працювати над проблемами кібербезпеки в майбутньому.

Для початку планується запросити взяти участь у програмі близько шести тисяч школярів у віці від 14 років. Вони будуть відвідувати заняття тривалістю чотири години на тиждень, починаючи з вересня цього року.

На проект, розрахований на п'ять років, буде витрачено близько 25 млн доларів.

Надалі планується найперспективнішим студентам виділяти університетські гранти та забезпечувати їх роботою в цій галузі.

Як наголошують у британському уряді, загроза зламу інтернет-систем із злочинним наміром або в інтересах іноземних держав стоїть в одному ряду з тероризмом, шпигунством і зброєю масового ураження.

Комітет Палати громад минулого тижня заявив, що низький рівень підготовки фахівців в царині кібербезпеки може стати причиною серйозних проблем у сфері державного захисту.

Нині в Британії в галузі кібербезпеки зайняті близько 58 тисяч фахівців.