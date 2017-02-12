У Швейцарії проходить референдум щодо податків, громадянства та Олімпіади

У Швейцарії в неділю проходить референдум, на яких виборці мають висловити позицію з трьох питань: зниження податків для корпорацій, спрощення процедури отримання громадянства та проведення зимової Олімпіади 2026 року.

Про це повідомляє Swiss Info.

Голосування щодо громадянства стосується молодих іммігрантів, які вже в третьому поколінні проживають у Швейцарії.

За нинішнім законодавством народження у Швейцарії не гарантує громадянства і нерезиденти, як правило, повинні чекати 12 років перед подачею заяви.

Також необхідно проходити тести та інтерв'ю, які коштують чималих грошей. Пропозиція уряду дозволить третьому поколінню іммігрантів уникнути цієї бюрократії. Це безпосередньо торкнеться тих, хто народився в Швейцарії, чиї батьки й діди теж жили в країні постійно.

Проти цього плану виступає правопопулістська Швейцарська народна партія, яка вважає, що спрощення процедур призведе до "ісламізації країни".

Голосування щодо податку стосується пропозиції уряду скасувати преференції для приблизно 24 тисяч міжнародних холдингових компаній, які зареєстровані у Швейцарії.

Скасування тривалий час вимагали ЄС та Організація економічного співробітництва і розвитку. Для того, щоб запобігти втечі цих компаній з країни, уряд пропонує знизити загальний податок на корпорації.

Референдум з цього питання ініціювала Соціал-демократична партія, яка вважає, що зниження податку призведе до зменшення бюджетних надходжень.

У швейцарському кантоні Граубюнден проходить референдум щодо того, чи подавати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Голосування проходить через чотири роки після того, як громадяни Граубюндена вже відмовилися від Олімпіади-2022. Крім того, місцеві виборці вже висловлювалися проти Олімпійських ігор на референдумі у 1980 році.