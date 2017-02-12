У Тернополі відбувся фотоконкурс, що популяризує книжку

І-ий фотоконкурс серед читачів книгозбірень Тернопільської міської ЦБС «Читаймер успіху» відбувся в центральній міській бібліотеці обласного центру. Учасники різного віку представили понад пів сотні світлин. Як розповіла «Дню» директор Тернопільської міської ЦБС Світлана Козелко, захід покликаний популяризувати книжку і читання, привернути увагу до бібліотек. «Хочеться якось по-особливому працювати, тому ми шукаємо нові форми, нові шляхи залучення читачів», — зазначила пані Світлана. Конкурсні роботи приймали протягом двох місяців. Було дві номінації: «Найоригінальніший сюжет» і «Читаймо з друзями». Нагородження відбулося у п’ятницю, 10-го лютого. Серед переможців — десятирічна Ксенія Коваленко. Дівчинка займається у фотостудії і майбутнє мріє пов’язати із фотосправою. На конкурс представила дві світлини, одну з яких журі обрало, як найкращу. «Ми пішли з мамою і сестрою та зі собакою в парк. Сестра взяла книжку. Я подумала: «Може сфотографувати?» І ось так вийшла фотографія», — розповідає Ксенія і додає, що для неї фотографувати, як малювати. Спочатку вона уявляє, як буде виглядати сюжет, а потім фіксує кадр.

Голова журі — тернопільський фотохудожник Іван Пшоняк зазначив — оцінювали роботи за трьома критеріями: відповідність тематиці, постановка кадру, якість фотороботи та задум. Фотоконкурс «Читаймер успіху» відбувся за підтримки Тернопільської міськради. «Проведення фотоконкурсу стало черговою оригінальною ідеєю. Цей фотоконкурс має свою особливість і глибоку специфіку: ми популяризуємо книгу і показуємо наскільки читачі наші розвинуті, наскільки вони емоційні, як вони черпають з книжок натхнення», — наголосив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль. Фото Михайла УРБАНСЬКОГО