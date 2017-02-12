У Туркменії сьогодні проходять президентські вибори

У Туркменії в неділю, 12 лютого, проходять чергові президентські вибори. На найвищу посаду в країні претендують дев'ять кандидатів, включаючи чинного президента - 59-річного Гурбангули Бердимухамедова. Його висунула Демократична партія Туркменістану. Своїх кандидатів також висунули дві інші партії, що існують в країні, а також ініціативні групи мешканців, передає УНН.

Мінімальний поріг явки на президентських виборах в Туркменії відсутній. Переможцем буде оголошено той кандидат, який набере більшість голосів. Експерти сходяться на тому, що за Г.Бердимухамедова проголосує переважна більшість жителів, а інші кандидати виступають лише як статисти.

У країні відкриті понад 2500 виборчих дільниць, ще 39 будуть працювати за межами Туркменії. У голосуванні можуть взяти участь більше трьох мільйонів людей. Повідомляється, що на виборах будуть присутні 151 міжнародний спостерігачів, серед яких 73 будуть спрямовані країнами СНД. Твкож на виборах очікують представників ООН і ОБСЄ.

У вересні президент Бердимухамедов затвердив нову редакцію конституції, яка скасовує 70-річний віковий ценз для кандидатів у президенти і збільшує термін президентських повноважень з п'яти до семи років.

Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади в грудні 2006 року, після раптової смерті попереднього лідера країни Сапармурата Ніязова (Туркменбаші), який був президентом Туркменістану з 1991 року.

У 2012 році Бердимухамедов переобрався на новий термін, отримавши понад 97% голосів виборців.