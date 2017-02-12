ЄС закликає КНДР припинити випробування балістичних ракет

Євросоюз закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет і повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

"Сьогодні Корейська народно-демократична республіка (КНДР) запустила балістичну ракету,що є ще одним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321 прийняту у листопаді 2016 року", - йдеться у заяві.

В ЄС наголошують, що неодноразове нехтування КНДР своїми міжнародними зобов'язаннями є провокаційним і неприйнятним.

"КНДР повинна припинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет. Ми закликаємо КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити реальний і змістовний діалог з міжнародним співтовариством", - зазначається у заяві.

Повідомляється також, що високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могеріні в найближчі дні обговорить з міністрами закордонних справ міжнародних партнерів подальші заходи реагування.

Північна Корея 12 лютого запустила балістичну ракету з полігону на північному заході країни. За даними міністерства оборони Південної Кореї, ракета впала в Японське море між Корейським півостровом та Японією, подолавши відстань у приблизно 500 кілометрів.

Стратегічне командування США повідомило, що КНДР випробувала балістичну ракету середнього радіусу дії, а не інтерконтинентальну ракету, як раніше погрожував Пхеньян.