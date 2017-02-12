Євросоюз має підвищити військову ефективність, – Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що ЄС має підвищити свою військову ефективність, що нова політика США відкриває перед Європою нові шанси, а Британія сприятиме відчуженню всередині ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю Німецькому радіо.

"Ми маємо об'єднатися, оскільки щодня виставляємо себе на посміховисько. Американці витрачають 600 млрд євро на оборону, європейці - половину, від 250 до 300 мільярдів, але лише на 15% такі ж ефективні, як наші американські партнери", - заявив Юнкер.

Наступного тижня він зустрінеться з новим віце-президентом США, з яким говоритиме, у тому числі, й про торгівлю. Відхід від попередньої практики в торговельній політиці нової адміністрації "справді відкриває для Європейського Союзу великі можливості, оскільки, якщо американці підуть з міжнародних, глобальних моделей торгівлі, утворюється відкритий простір", - переконаний глава ЄК. Він зазначив, що зустрічав багатьох керівників держав, які хотіли б "більш амбітних торговельних угод з Європейським Союзом". Можливістю, що відкривається, потрібно скористатися, закликає політик.

Одночасно він застерігає від того, щоб дозволити британцям чинити зараз так, "як ніби вони могли довільно укладати торговельні угоди з іншими". До тих пір, поки Сполучене Королівство є членом Європейського Союзу, воно має діяти у рамках компетенції ЄС.

Юнкер також звернув увагу на те, що британці, на його думку, без особливих зусиль розділятимуть решту 27 держав співдружності, хоча вони ще не знають про це. Але британці дуже добре знають, як досягти свого: "країні А пообіцяти це, країні В - те, країні C - щось іще, а в сумі виникає відсутність європейського фронту", вважає він.

Сам Юнкер глибоко переконаний у тому, що Європа не може глибше інтегруватися, якщо на те не буде бажання країн-членів. Він вважає, що європейці "ніколи насправді не гордилися Європою достатньою мірою", що ЄС користується в інших регіонах світу навіть більшою підтримкою і популярністю, ніж на своєму власному континенті.

Юнкер також заявив, що не має наміру більше балотуватися на пост глави Єврокомісії.