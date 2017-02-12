За добу бойовики 59 разів обстріляли українські позиції, - штаб АТО

За добу у зоні АТО зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За минулу добу на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно позиції сил АТО в районі Красногорівки та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке. По позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер.