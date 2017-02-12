Жебрівський розповів про ремонт будинків в Авдіївці

В Авдіївці відремонтовано майже 150 будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку бойовиків, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 11 лютого ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків. Деякі мешканці приватного сектору відновлюють свої помешкання самі, то ми надаємо їм будівельні матеріали. В Авдіївці ми ремонтуємо не тільки те, що російські наймити зруйнували за минулий тиждень, але й усі ті понад 800 об’єктів, що були зруйновані у місті від початку російської агресії", - написав Жебрівський.

За його словами, до Авдіївки планують повертатися жителі, які минулого тижня залишили місто під час активізації обстрілів бойовиків.

"Завтра до Авдіївки планує повернутись перша група із 23 мешанців (у тому числі 9 дітей), які минулого тижня залишили місто під час активізації обстрілів бойовиків", - повідомив він.

Також Жебрівський додав, що в місті продовжує працювати група працівників обласної ВЦА, для координації зусиль, та більш швидкого прийняття рішень.