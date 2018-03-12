18-річна тенісистка Завацька завоювала четвертий титул у кар'єрі

Українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею турніру ITF в Ам'єні (Франція). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У вирішальному матчі 18-річна українка впевнено обіграла 17-річну тенісистку з Люксембургу Елеонору Молінаро - 6:1, 6:2. У кожному з сетів Завацкий зуміла зробити по два брейка і не дала своїq суперниці реалізувати чотири брейк-поінт під час зустрічі.

Зазначимо, що в Ам'єні Катаріна виграла свій перший матч у поточному сезоні, перервавши серію з чотирьох поразок поспіль, два з яких були цього року. Титул у Франції став для Завацької четвертим в її кар'єрі за час виступів на турнірах ITF. У 2015 році вона перемогла на двох 10-тисячниках в Грузії та Єгипті, а в минулому сезоні виграла титул на 25-тисячнику в Італії.

Нагадаємо, раніше українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою виставкового турніру Tie Break Tens в Нью-Йорку.