Армія Асада веде запеклі бої в районі Східної Гути

Урядові сирійські війська, підконтрольні президенту країни Башару Асаду, у неділю, 11 березня, посилили наступ у районі Східна Гута. Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр за дотриманням прав людини, на кількох напрямках ведуться запеклі бої, інформує агенція dpa, передає DW.

Війська Асада завдають авіаударів по району, а також обстрілюють його ракетами та з артилерії.

Лише протягом неділі, як зазначає агенція, загинуло понад 20 людей. Загалом же з початку наступу в середині лютого загинули понад 1100 мирних жителів, додає Reuters.

Раніше урядова армія ізолювала два важливих міста регіону - Думу та Харасту - одне від одного та від решти району.

Таким чином, анклав виявився поділеним на три частини. У той же час представники повстанців у Східній Гуті заявили, що не мають наміру залишати район і хочуть надалі продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, 10 березня спостерігачі повідомили, що війська президента Сирії Башара Асада відрізали від підконтрольного повстанцям регіону Східна Гута стратегічно важливі міста Дума і Харасті і захопили населений пункт Місраба.

Перед тим, 9 березня, у Сирії невеликі групи бойовиків почали залишати оточену урядовими силами підконтрольну повстанцям Східну Гуту.

Напередодні гуманітарні установи ООН і партнери Організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу, яку вони через обстріли не змогли розвантажити в понеділок.

Як повідомлялося, на початку березня бомбардування Східної Гути в Сирії не припинилося, незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН із закликом до 30-денного перемир'я.