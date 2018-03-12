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Бойовики обстріляли працівників Донецької фільтрувальної станції

12 березня, 2018 - 09:35
Фото rbc.ua

Сьогодні о 7:00 співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. Про це у понеділок, 12 березня, повідомили у прес-службі КП "Вода Донбасу".

"Під обстріл потрапив автомобіль, який перевозив персонал ДФС. На щастя, співробітники станції не постраждали", - зазначено у повідомлені.

У результаті обстрілу пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.

Нагадаємо, на початку березня через обстріли  бойовиків Донецька фільтрувальна станція тимчасово не працювала. Також повідомлялося, що місяць тому на Донбасі внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції були пошкоджені кілька її будівель.

Джерело: День

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