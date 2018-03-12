Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган жорстко відповів на заяву президента Греції Прокопіса Павлопулоса, який засудив турецькі претензії на грецькі території. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ekathimerini.

"Тим, хто хоче освіжити свою пам’ять, треба подивитися на недавню історію. Ті, хто вживає слова, які для них є надто значними, повинні почитати підручники з історії", - заявив Ердоган.

Зокрема, він нагадав Греції про поразку і втечу греків на річці Сакар’я у 1921 році, що стала ключовим епізодом греко-турецької війни.

Заява Ердогана стала відповіддю на коментар Павлопулоса щодо островів Додеканес в Егейському морі.

"Під час мого перебування на посаді я зроблю все можливе для захисту тривалої історії і безсумнівної грецькості Нісіроса і всіх островів Додеканес", - сказав він.

За його словами, Греція прагне добросусідських відносин з Туреччиною і підтримує її європейські прагнення, однак Анкара має поважати кордони Греції і міжнародне право.

Як відомо, в останні місяці у стосунках Греції та Туреччини, які є країнами-членами НАТО, зберігалася висока напруга. Зокрема, Греція відмовилася видавати Анкарі вісім турецьких військових, які втекли до Греції після невдалого перевороту. Крім того, зросла кількість інцидентів між турецькими і грецькими суднами поблизу спірних островів в Егейському морі.