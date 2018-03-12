Естонія приєдналася до заяви проти будівництва "Північного потоку-2"

Спікер естонського парламенту Ейкі Нестор приєднався до заяви проти будівництва "Північного потоку-2", підписаної раніше у Вільнюсі спікерами парламентів Латвії, Литви і Польщі, повідомляє Delfi.

"Естонія вважає "Північний потік-2" політичним проектом. Ми хочемо, щоб Рада Євросоюзу найближчим часом обговорила зміну директиви щодо газу", - відзначив Нестор.

Згідно із запропонованими поправками до директиви щодо газу, всі трубопроводи, прокладені з держав, що не входять в ЄС, повинні відповідати положенням енергетичного законодавства Євросоюзу. До таких газопроводів належить і "Північний потік-2".

"У спільній заяві парламентів висловлюється підтримка цим принципам. Я повідомив колег про своє рішення підписати спільну заяву. Причина, з якої я роблю це сьогодні, проста. Я підпишу від імені Естонії лише ті заяви, з якими ознайомився заздалегідь. Заява стала результатом співпраці між Литвою і Польщею. Сьогодні вранці я ознайомився з текстом заяви і вирішив до неї приєднатися", - повідомив спікер естонського парламенту.

Раніше повідомлялося, що ще три країни Європи підписали лист проти "Північного потоку - 2".