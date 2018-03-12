Франція виділить €700 млн на розвиток сонячної енергетики в країнах, що розвиваються

Франція надасть 700 мільйонів євро країнам, що розвиваються, для розвитку проектів із сонячної енергетики. Про це в неділю, 11 березня, заявив президент Франції Еммануель Макрон на відкритті Міжнародного сонячного альянсу в Нью-Делі, повідомляє DW.

За його словами, гроші будуть надані країнам із перехідною економікою у вигляді кредитів та пожертв до 2022 року. "Ми повинні усунути всі перешкоди та збільшити масштаби", - заявив Макрон. Франція вже виділила 300 мільйонів євро на схожу ініціативу, коли в 2015 році разом з Індією заснувала глобальний альянс для розвитку проектів із сонячної енергетики.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтримав ініціативу Макрона. "Ми повинні зробити так, щоби більш ефективна і вигідна сонячна технологія була доступною для всіх", - заявив він.

Лідери обох країн сподіваються, що діяльність альянсу дозволить до 2030 року спрямувати близько одного трильйона доларів на розвиток сонячних технологій в 121 країні, де бракує інвестицій в цей сектор. Ці країни є "найбільш сонячними у світі й при цьому отримують найменший обсяг електроенергії від сонця", - відзначила колишня французька міністерка екології, спеціальна представниця альянсу Сеголен Руаяль.