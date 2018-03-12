Глава МВС Словаччини подав у відставку через вбивство журналіста

Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліньяк заявив, що подає у відставку, слідуючи вимозі молодшого партнера по коаліції щодо усунення близького союзника прем'єр-міністра Роберта Фіцо на тлі політичної кризи у країні. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Це важливо для збереження стабільності, тому я вирішив піти з посади віце-прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ", - сказав Каліньяк на прес-конференції 12 березня.

Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліньяк заявляв, що не планує подавати у відставку через справу про вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Нагадаємо, на вихідних десятки тисяч словаків вийшли на вулиці міст країни і за кордоном через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Протестувальники прийшли також під будівлі парламенту і уряду і вимагали відставки прем’єра Роберта Фіцо.

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".