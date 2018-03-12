ГПУ повідомила про підозру суддям Конституційного суду РФ, - Луценко

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації за визнання, всупереч російському та міжнародному законодавству, "договору" між Російською Федерацією і так званою "республікою Крим" про прийняття до складу РФ цього квазіутворення. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"На підставі зібраних доказів 01.03.2018 складено повідомлення про підозру голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків)", - зазначив Генпрокурор.

Зокрема, за його словами, 18 березня 2014 року у Москві за участю президента РФ Путіна В.В. та самопроголошених представників так званої "влади Криму" Аксьонова С.В., Константинова В.А., Чалого О.М. підписано "Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів", який є нікчемним з правової точки зору.

Вже наступного дня, зазначив він, судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних сил РФ як пособники у вчиненні останніми посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, грубо знехтувавши порядком розгляду та вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Російської Федерації, одноголосно визнали таким, що начебто відповідає Конституції РФ нікчемний “договір” між Російською Федерацією і так званою "республікою Крим" про прийняття до складу РФ цього квазіутворення.

"При чому, як зізнався відразу після вчинення вказаного злочину в своєму інтерв’ю сам голова КС РФ Зорькін В.Д., "фактично судді виготовили кінцевий документ упродовж двох годин, що є безпрецедентним випадком для вищої юридичної інстанції Росії", а поспіх із прийняттям рішення "диктували події" та "прохання президента", - повідомив Луценко.

Генпрокурор наголосив, що зазначеними діями судді Конституційного суду РФ сприяли представникам влади і Збройних сил РФ шляхом усунення перешкод у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків нашій державі на суму понад 1 трильйон гривень.

Луценко також зазначив, що 6 березня цього року "за допомогою кур’єрської служби міжнародної доставки та електронною поштою письмові повідомлення про підозру разом із пам’ятками про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня 2018 року, доставлені за місцем роботи підозрюваних (Конституційний суд РФ, отримав працівник секретаріату Сенякова)".

У разі неявки до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин підозрюваних буде оголошено в розшук та скеровано до суду клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.