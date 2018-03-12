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Гройсман і Могеріні окреслили плани Києва щодо імплементації УА з ЄС на 2018 рік

12 березня, 2018 - 13:57
Фото з архіву "Дня"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що сьогодні обговорили з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні плани України з імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом на 2018 рік. Про це він сказав на спільному брифінгу Федерікою Могеріні у понеділок, 12 березня, передає УНН.

"Сьогодні ми обговорили стан справ щодо імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Окреслили плани на 2018 рік", — сказав глава уряду.

За словами прем’єра, говорили і про економічну співпрацю між Україною та ЄС.

"Приємно було відзначити, що експорт української продукції зростає до ЄС. Ми бачимо також кроки щодо підтримки макроекономічної стабільності в країні. І про це свідчить рішення Європейської комісії про макрофінансову допомогу і підтримку Україні, над якою ми будемо працювати", — зазначив він.

Гройсман також зазначив, що в українському парламенті мають бути ухвалені 57 розроблених урядом законопроектів для того, щоб ритмічно виконувати план заходів щодо асоціації з ЄС.

Нагадаємо, 9 березня Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

Джерело: УНН

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